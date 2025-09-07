Équipe de France : Aurélien Tchouameni est en train de choquer tout le monde

Michael Olise, Manu Koné, Ibrahima Konaté, Aurélien Tchouameni… plusieurs joueurs ont marqué des points lors du premier match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, vendredi soir face à l’Ukraine (2-0). Mais parmi eux, le milieu du Real Madrid a semblé franchir un cap et retrouver un niveau rarement atteint ces derniers mois. Crédité d’un 8,5/10 par notre rédaction, Aurélien Tchouaméni a dominé l’entrejeu ukrainien (64/67 passes réussies et 7/9 duels gagnés). Solide à la récupération et inspiré dans ses transmissions, il a brillé dans les phases offensives, comme en témoigne sa passe décisive pour Kylian Mbappé.



Aurélien Tchouameni a régalé contre l’Ukraine

À 25 ans, le milieu madrilène a livré une prestation complète : six tacles réussis, trois grosses occasions créées, soit mieux que tous ses coéquipiers. « C’est très énergivore d’aller chercher haut, de presser. Cela a commencé par les attaquants, qui ont fait beaucoup de courses. On a mis moins d’intensité ensuite. Maîtriser tout pendant 90 minutes… Je ne pense pas qu’il y ait eu un relâchement, mais plutôt un temps fort de l’adversaire (…) La doublette Koné-Tchouameni a très bien fonctionné. Cela nous a permis d’avoir un bon équilibre défensif. On a eu beaucoup d’enchaînements de qualité », a reconnu Didier Deschamps après la rencontre.



Si l’ex-Monégasque surprend autant, c’est aussi parce qu’il revenait de loin à Madrid. Baladé entre la défense centrale et le milieu de terrain au cours de la saison dernière par Carlo Ancelotti, il avait fini par hausser légèrement son niveau, mais restait critiqué par les supporters merengues et également par la presse espagnole, au point que des rumeurs de départ ont circulé cet été. Désormais, ces spéculations appartiennent au passé : Tchouameni est devenu l’un des hommes de base de Xabi Alonso.



Une pièce maîtresse de Xabi Alonso

Aligné à tous les matches de la Coupe du monde des clubs et titulaire pendant l’intégralité des trois premières journées de Liga, il s’impose comme un milieu défensif incontournable et indispensable au style de jeu offensif mis en place par Xabi Alonso. « C’est un pilier fondamental de l’équipe, par le poids qu’il a et les différentes fonctions qu’il peut occuper. À son poste, il doit sans cesse prendre de petites décisions pour aider tout le collectif », expliquait son entraîneur en juillet dernier, affichant toute sa confiance.



Sur sa lancée madrilène, Aurélien Tchouameni confirme aussi en Bleu qu’il peut être la pièce maîtresse de l’entrejeu de Didier Deschamps. « C’était important de ne pas prendre de but. On sait qu’avec l’armada offensive qu’on a, ça nous donne plus de chances de gagner les matches […] On avait à cœur de bien commencer cette campagne. On n’a que six matches, il fallait se mettre dedans dès le début », a souligné l’ancien Monégasque. Reste désormais à prolonger cette dynamique jusqu’à l’été prochain, en vue du Mondial 2026 en Amérique du Nord.