Equipe nationale : Pape Gueye victime d’une entorse à la cheville droite

Le milieu de terrain de la sélection sénégalaise Pape Guèye, s’est blessé lors de la rencontre de qualification pour la coupe du monde entre le Sénégal et le Soudan le 22 mars 2025 à Benghazi. La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a rapidement communiqué sur l'état de santé du joueur après le match.



Selon le communiqué officiel de la FSF, les examens médicaux effectués après la rencontre ont révélé que Pape Gueye souffrait d'une entorse moyenne à la cheville droite. Bien que la blessure ne soit pas de nature grave, elle nécessite néanmoins un traitement et un suivi rigoureux.



Le joueur, qui évolue au sein du club espagnol Villarreal, devra retourner rapidement en club pour bénéficier des soins nécessaires et entamer une rééducation afin de récupérer au plus vite.