Équipe nationale du Sénégal : Aliou Cissé n'est plus le sélectionneur des “Lions”

L'autorité a déduit comme conséquence de sa décision que Monsieur CISSE n'était plus couvert par un contrat dûment approuvé par l'Etat du Sénégal et ne pouvait plus diriger la sélection nationale à compter de cet instant.

Madame le Ministre a in fine invité la FSF à prendre les dispositions utiles pour assurer la participation du Sénégal à la phase de qualification à la CAN 2025.

Le Comité d'Urgence de la FSF élargi aux membres du Comité Exécutif s'est réuni ce jour, mardi 1er octobre 2024 à 16H30 pour analyser la situation découlant de ladite correspondance et a pris les décisions suivantes :

1) Prend acte de la décision de Madame le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture de ne pas approuver le renouvellement du contrat de l'Entraineur de l'Equipe Nationale A du Sénégal, Monsieur Aliou CISSE;

2) Donne mandat au Président de la FSF et au Directeur Technique National pour mettre en place un staff intérimaire pour la continuité de la participation de l'équipe à la phase de qualification à la "CAN 2025", compte tenu du caractère urgent de la situation;

3) Annule la conférence de presse de publication de la liste des joueurs pour les matches des 3e et 4e journées contre le Malawi prévue le vendredi 04 octobre 2024;

4) Décide de faire publier par le service de Communication de la FSF ladite liste le même jour à 10H sur son site web et sur ses plateformes digitales;

La FSF tient à remercier Monsieur Aliou CISSE pour sa bonne collaboration et ses brillants résultats à la tête des différentes sélections nationales qu'il a eu à diriger depuis son arrivée en 2011 et lui souhaite pleins succès pour l'avenir.

