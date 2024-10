Équipe nationale du Sénégal : Aliou Cissé sur le point de ne pas être reconduit à la tête des « Lions »

Mauvaise nouvelle pour Aliou Cissé. À quelques jours de la double confrontation entre le Sénégal et le Malawi, prévue les 11 et 15 octobre dans le cadre des qualifications pour la CAN 2025, il a été annoncé que « le contrat du sélectionneur national, Aliou Cissé, ne sera pas renouvelé par la Fédération sénégalaise de football (FSF). C’est une décision prise par les nouvelles autorités».



C’est ce que révèle Sud Quotidien dans son édition de ce mercredi. Le journal précise que la ministre des Sports a adressé une lettre confidentielle à la Fédération, s’opposant à la prolongation d’un an du contrat de l’entraîneur des « Lions ».



La FSF devrait officiellement communiquer cette décision de l’État ce mercredi, à la suite de la réunion du comité d’urgence tenue la veille. Selon Sud, la ministre des Sports aurait pris cette décision en réponse aux sifflets du public au stade Abdoulaye Wade après le match nul (1-1) des « Lions » contre le Burkina Faso. La victoire à l’extérieur contre le Burundi (0-1) à Lilongwe au Malawi n’a pas changé la position de l’État, rapporte le journal



La question qui se pose désormais est de savoir qui dirigera les « Lions » pour la suite des qualifications, notamment lors des deux matchs contre le Malawi. « Est-ce que l’adjoint, Pape Bouna Thiaw, prendra l’intérim ? Si oui, pour combien de temps ? », s’interroge Sud quotidien.



Aliou Cissé dirige l'équipe du Sénégal depuis 2015 et a offert au football sénégalais l'un de ses plus beaux palmarès en tant que sélectionneur : vainqueur de la CAN 2021, finaliste de la CAN 2019, ainsi que deux participations en Coupe du monde (2018 et 2022).