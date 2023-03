Espagne: 16 arrestations après un vol massif d'olives

La Garde civile a indiqué dans un communiqué avoir arrêté 16 personnes et enquêté sur 5 autres pour le "vol de plus de 17,5 tonnes d'olives dans le canton de Las Vegas", au sud-est de Madrid.

Poursuivis pour vol et fraude, les suspects sont âgés de 20 à 57 ans.

L'olive, baptisée "or vert" dans le pays, est l'une des principales richesses agricoles de l'Espagne, qui est le premier producteur d'huile à l'échelle mondiale.



L'enquête des autorités espagnoles a débuté en janvier après la plainte d'un agriculteur, disant s'être fait voler 8,4 tonnes d'olives, qui faisait écho à d'autres vols de "quantités significatives" d'olives dans la même zone, a détaillé la Garde civile.

Après avoir interpellé en plein jour cinq personnes transportant 140 kg d'olives dans leur véhicule, sans pouvoir fournir de preuves quant à leur provenance, la Garde civile a perquisitionné deux pressoirs des régions de Tolède et de Guadalajara (centre) et arrêté leurs propriétaires.

Ils y ont trouvé des documents relatifs à l'échange de ces 17,5 tonnes d'olives et des fûts contenant plus de 6.000 litres d'huile.