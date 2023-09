Espagne (F) : le sélectionneur Jorge Vilda a été viré !

La fédération espagnole de football (RFEF) vit des heures difficiles après la victoire des féminines au Mondial. En effet, tout est parti du baiser volé de Luis Rubiales, le président de la fédération, donné à la joueuse Jenni Hermoso. Lâché par presque tout le monde et pointé du doigt par les joueuses comme les joueurs de la Roja, Rubiales persiste et veut rester à son poste. Si son cas n’est pas encore réglé, celui de Jorge Vida (42 ans) l’est. Mundo Deportivo explique que la RFEF a appelé le sélectionneur des féminines, qui occupe aussi le rôle de directeur sportif, afin de lui annoncer qu’il était viré. Ce, alors qu’il a été sacré champion du monde avec l’Espagne il y a 16 jours à Sydney. En fin de contrat dans un an, il n’ira donc pas au bout de son bail. La Fédération, qui n’a pas toujours apprécié son attitude lors des polémiques, lui cherche déjà un remplaçant. Vilda, qui était en conflit avec certaines joueuses depuis un moment, est donc remercié. Proche de Luis Rubiales, il est entraîné dans sa chute.