États-Unis: Donald Trump est arrivé au tribunal de New York pour témoigner à son procès pour fraudes

Donald Trump est arrivé, lundi 6 novembre au tribunal de New York à 10h00 heure locale (15h00 en temps universel), pour se défendre lors d'un procès civil pour fraudes qui menace son empire immobilier, le premier d'une longue série de rendez-vous judiciaires qui bouleverse son chemin vers un éventuel retour à la Maison Blanche. L'ancien président américain, tempétueux milliardaire de 77 ans, a fait son entrée dans le palais de justice de Manhattan et s'en est pris aussitôt, devant une forêt de caméras, à la procureure de l'État de New York, Letitia James, qui lui réclame 250 millions de dollars de réparations.