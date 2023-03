Etats-Unis: le bilan s'alourdit après l'explosion d'une chocolaterie

Le bilan de l'explosion vendredi d'une chocolaterie en Pennsylvanie, dans l'est des Etats-Unis, s'est alourdi avec un troisième mort, quatre personnes étant toujours portées disparues, ont annoncé les secours samedi soir.



"En raison de la violence de l'explosion et du temps écoulé, les chances de retrouver des survivants s'amenuisent rapidement", a estimé le chef des pompiers locaux, Chad Mayor, lors d'un point presse.



L'enquête se poursuit pour déterminer les causes de l'explosion, survenue vendredi juste avant 17H00 (21H00 GMT) sur le site de l'usine RM Palmer Company de West Reading. L'hypothèse d'une fuite de gaz est envisagée.



L'usine "a été quasiment rasée, malheureusement. Il n'y a pas grand chose qui puisse être récupéré du bâtiment", avait prévenu dès vendredi la maire de la localité, Samantha Kaag.



D'après son site internet, RM Palmer produisait depuis 1948 dans cette usine des chocolats pour des célébrations comme des lapins en chocolat pour Pâques ou des coeurs en chocolat pour la Saint-Valentin.