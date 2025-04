Etats-Unis: plus de 100 migrants arrêtés en boîte de nuit

Dans une vidéo publiée par l’agence américaine antidrogue (DEA), on peut voir des agents lourdement armés ordonner à des personnes, suspectées d’être en situation irrégulière sur le sol américain, de sortir les mains en l’air d’une discothèque de Colorado Springs, dans l’ouest du Colorado. Sur une autre vidéo, les policiers mettent en joue les occupants de la boîte paniqués et leur ordonnent de s’allonger à terre.



Environ « 200 personnes étaient à l’intérieur, dont au moins 114 se trouvant illégalement aux États-Unis », a déclaré dimanche la DEA dans un communiqué, ajoutant que les personnes en situation irrégulière avaient été arrêtées avant leur « possible expulsion ».



« Criminels venus de l’étranger »

L’agence a également affirmé qu’une dizaine de militaires se trouvaient dans la boîte au moment des faits. Selon elle, l’établissement opérait sans autorisation et était fréquenté par des membres des gangs Tren de Aragua et MS-13.



