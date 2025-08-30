États-Unis: une cour d'appel confirme qu'une partie des droits de douane de Trump sont illégaux

Une cour d'appel fédérale américaine a statué vendredi 29 août qu'une grande partie des droits de douane imposés par Donald Trump étaient illégaux, confirmant une décision de première instance, et fragilisant l'offensive protectionniste du chef de l'État.



L'affaire concerne les droits de douane qui ne frappent pas des secteurs spécifiques, une éventualité qui était redoutée par le président républicain, qui peut encore saisir la Cour suprême pour les maintenir en place, l'application du jugement étant suspendue jusqu'au 14 octobre.



« Une cour d'appel très partisane a déclaré à tort que nos droits de douane devaient être supprimés, mais elle sait que les États-Unis d'Amérique finiront par gagner », a réagi le président américain sur son réseau Truth Social. « Pendant de nombreuses années, nos politiciens indifférents et imprudents ont laissé les droits de douane être utilisés contre nous. Désormais, avec l'aide de la Cour suprême des États-Unis, nous les utiliserons au profit de notre nation et rendrons l'Amérique à nouveau riche, forte et puissante ! »