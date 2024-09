Europa League : Pape Matar Sarr marque son premier but de la saison avec Tottenham

Papé Matar Sarr a marqué son premier but de la saison avec Tottenham ce jeudi face à Qarabag en Europa League. PMS a inscrit le deuxième but des Spurs (2-0, 52e).



Peu après l’heure de jeu, Dominic Solanke parachevait finalement la victoire des siens (3-0, 68e). Un succès probant permettant à Pape Matar Sarr et ses coéquipiers de lancer idéalement leur campagne européenne.