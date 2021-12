Evêques, Imams et Oulémas unis et mettent en garde "personne ne doit mettre en danger la vie et la stabilité du Sénégal"

C’est dans une déclaration conjointe que les Évêques, Imams et Oulémas du Sénégal ont lancé, ce lundi, un appel pour des élections territoriales du 23 janvier 2022 calme et apaisées. Ils disent tous «Non à la violence».



Le Secrétaire général de la Conférence Episcopale du Mouvement des Evêques du Sénégal, Abbé Augustin Name Thiaw qui a lu la déclaration au nom de «l’union sacrée» des religieux a martelé : «personne ne doit mettre en danger la vie et la stabilité de notre Nation, à travers des propos ou des comportements qui incitent à la violence. Avec tous, nous disons : Non à la violence ! Ce pays nous appartient. Il est de notre devoir à tous de le protéger, de contribuer à son développement et à son rayonnement».



Il a tenu à préciser : «nous en appelons à la conscience citoyenne de tous, surtout des acteurs politiques, pour adopter des comportements responsables en vue d'élections crédibles, transparentes et élections territoriales, ceux de la mouvance présidentielle, de l'opposition, comme de la partie civile».



Abbé Augustin Name d’insister : «nous les invitons tous au respect des personnes et des institutions, tant dans leurs discours que dans leur façon de faire».



Le représentant de l'archevêque de Dakar a avancé que «c’est en guise de leurs responsabilités de guides spirituels et confiants en la maturité démocratique des concitoyens, qu’ils ont décidé, dans une parfaite communion de cœur et d'esprit, d’adresser ce message fraternel». A cet effet, a-t-il ajouté : «nous vous invitons d'abord à nous tourner vers Dieu, dans une fervente prière, pour lui confier notre pays et ses habitants. Que sa toute-puissante bonté éloigne de nous tout esprit de mal et de division.



Evêques, Imams et Oulémas du Sénégal veulent éviter aux populations les affres des manifestations du mois de mars dernier. Ils s'emploient ainsi à prévenir avant de guérir.