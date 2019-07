Everton recale encore le PSG pour Idrissa Gana Gueye

Feuilleton Idrissa Gueye (29 ans) au PSG, acte deux. Quelques mois après avoir tenté d’arracher le milieu sénégalais à Everton, le club parisien n’a semble-t-il pas jeté l’éponge dans ce dossier. Jeudi soir, l’Equipe révélait que le Paris Saint-Germain avait formulé une offre aux Toffees estimée à 30 millions d’euros. Une volonté affichée des champions de France de relancer les hostilités pour un joueur clairement apprécié par Thomas Tuchel.



L’hiver dernier, la formation anglaise ne souhaitait pas négocier en dessous de 40 millions d’euros. La possibilité de perdre un élément important du onze façonné par Marco Silva avait alors incité la direction anglaise à protéger ses arrières. Quelques mois plus tard, la position d’Everton sur le sujet n’a pas évolué, ou très peu en tout cas. Selon nos informations, et de sources anglaises, le PSG a bien effectué une offre pour l’international sénégalais ces dernières heures.



Everton réclame au moins 30 millions d’euros pour Gueye

Mais cette proposition se situe en dessous de 30 millions d’euros. Celle-ci a donc été éconduite par les dirigeants des Toffees qui ne sont initialement pas vendeurs. Ces derniers n’entameront aucune discussion avec les champions de France tant que ceux-ci ne formuleront pas une offre supérieure ou égale à 30 millions d’euros. Actuellement en Egypte pour disputer la CAN avec le Sénégal, Idrissa Gueye a été avisé du nouvel intérêt parisien à son égard.



Si le Paris SG souhaite finaliser la venue du natif de Dakar cet été, il lui faudra se montrer plus généreux sur l’aspect financier. Il n’est pas exclu également que la valeur marchande de l’intéressé augmente si le Sénégal raflait la mise lors de la Coupe d’Afrique des Nations. Véritable pilier de la sélection sénégalaise, Gueye s’est distingué en inscrivant le but victorieux des Lions de la Teranga lors du quart de finale face au Bénin. Après multiples tentatives en janvier dernier, le PSG parviendra-t-il à faire plier Everton pour Idrissa Gueye ? Affaire à suivre...



Avec Footmercato