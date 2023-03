Explosion d’un engin dans un tribunal au Monténégro : un mort et cinq blessés

Une personne a été tuée et cinq autres blessées vendredi 3 mars dans l’explosion d’un engin survenue à l’entrée d’un tribunal de Podgorica, la capitale monténégrine, un incident dont le mobile était inconnu dans l’immédiat, a annoncé la police.



La personne tuée est un homme de 39 ans, lui-même à l’origine de l’explosion, a déclaré à la presse le chef de la police criminelle monténégrine, Srdjan Korac.



« Il a activé l’engin explosif de grande puissance en entrant dans l’immeuble du tribunal, et il est mort sur le coup. Il y a aussi cinq personnes blessées qui ont été hospitalisées. Il ne devrait pas s’agir de blessures graves », a dit Srdjan Korac.



Crime et corruption

Des incidents violents sont relativement rares dans ce petit pays de l’Adriatique connu pour ses plages pittoresques bordées par les montagnes et qui attirent de nombreux touristes.



En août dernier, le pays a été secoué par une tuerie dans la ville de Cetinje (centre) dans laquelle un forcené a tué 10 personnes, dont deux enfants, avant d’être lui-même abattu par un civil.



Dans ce pays où le chômage touche environ 18 % de la population active et où un salaire moyen est inférieur à 750 € (800 dollars), l’économie s’appuie en grande partie sur les revenus générés par le tourisme. Le crime organisé et la corruption restent deux problèmes majeurs pour le Monténégro qui négocie son adhésion à l’Union européenne.