Explosions entendues à Doha au Qatar, Israël affirme avoir frappé «de hauts responsables» du Hamas

« L'armée et le service de sécurité intérieure (Shin Bet) ont mené une frappe ciblée contre la haute direction de l'organisation terroriste Hamas », a communiqué l'armée israélienne quelques minutes après que des explosions ont été entendues à Doha au Qatar. Les forces israéliennes n'ont toutefois pas précisé le lieu de l'attaque.



Les journalistes sur place rapportent que c'est bel et bien un complexe abritant le Hamas qui a été visé. La chaîne Al Jazeera confirme ces informations grâce à une source au sein du Hamas : la délégation des négociateurs du groupe islamiste palestinien a été visée alors qu'elle était en réunion.



Le Qatar condamne une attaque « lâche ». Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères qatari, Majed al-Ansari, a déclaré sur X : « L'État du Qatar condamne fermement l'attaque lâche menée par Israël qui a visé des immeubles résidentiels abritant plusieurs membres du bureau politique du Hamas ».