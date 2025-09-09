Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Explosions entendues à Doha au Qatar, Israël affirme avoir frappé «de hauts responsables» du Hamas

Des explosions ont été entendues à Doha, la capitale du Qatar, ce mardi 9 septembre. La police a rapidement bloqué l'accès aux lieux. Israël affirme avoir frappé de hauts responsables du Hamas.



Explosions entendues à Doha au Qatar, Israël affirme avoir frappé «de hauts responsables» du Hamas
« L'armée et le service de sécurité intérieure (Shin Bet) ont mené une frappe ciblée contre la haute direction de l'organisation terroriste Hamas », a communiqué l'armée israélienne quelques minutes après que des explosions ont été entendues à Doha au Qatar. Les forces israéliennes n'ont toutefois pas précisé le lieu de l'attaque.
 
Les journalistes sur place rapportent que c'est bel et bien un complexe abritant le Hamas qui a été visé. La chaîne Al Jazeera confirme ces informations grâce à une source au sein du Hamas : la délégation des négociateurs du groupe islamiste palestinien a été visée alors qu'elle était en réunion.
 
Le Qatar condamne une attaque « lâche ».  Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères qatari, Majed al-Ansari, a déclaré sur X : « L'État du Qatar condamne fermement l'attaque lâche menée par Israël qui a visé des immeubles résidentiels abritant plusieurs membres du bureau politique du Hamas ».


RFI

Mardi 9 Septembre 2025 - 15:33


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter