FIFA : 28 mois de prison (dont du sursis) requis contre Nasser al-Khelaïfi, trois ans pour Jérôme Valcke

Le parquet suisse a requis mardi 28 mois de prison, dont une partie avec sursis, contre le président de beIN Media et du PSG, Nasser al-Khelaïfi, ainsi que trois ans - également avec du sursis partiel - contre l'ancien numéro 2 de la Fifa, Jérôme Valcke, dans un procès de droits télévisés.



Il s'agit des deux premières peines d'emprisonnement requises sur le sol européen dans les multiples scandales qui empoisonnent le football mondial, après la condamnation aux Etats-Unis de plusieurs anciens dirigeants sud-américains.



Une demeure acquise pour 5 M€ par Al-Khelaïfi

Principal prévenu, Jérôme Valcke comparaît depuis lundi dernier devant le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone, dans deux affaires liées à sa quête d'argent pour assurer un train de vie « de cigale », a résumé le procureur fédéral Joël Pahud, cité par l'agence suisse Keystone-ATS.



Dans le premier volet, le parquet lui reproche d'avoir sollicité à l'été 2003 l'aide de Nasser al-Khelaïfi pour acheter une luxueuse villa en Sardaigne, au moment où beIN négociait la prolongation de ses droits médias en Afrique du Nord et au Moyen-Orient pour les Mondiaux 2026 et 2030.



« Personnalité phare du football », a rappelé le parquet, M. Al-Khelaïfi avait acquis la demeure pour 5 millions d'euros, via une société transférée presque aussitôt au frère d'un de ses proches collaborateurs, avant de la mettre à disposition de M. Valcke.



Les deux hommes ont tour à tour évoqué un arrangement « privé », sans lien avec le contrat conclu par beIN avec la Fifa en avril 2014, à des conditions présentées par la défense comme « très avantageuses » pour l'instance du football.



