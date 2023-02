FIFA-The Best 2022 : Lionel Messi sacré meilleur joueur de l’année

Sans grande surprise, Lionel Messi a remporté ce lundi soir le prix du meilleur joueur de l’année. Le Champion du monde 2022 récupère son titre trois ans après.

Comme à l’accoutumée, plusieurs mois après que le Ballon d’Or France Football ait été décerné à Karim Benzema, la FIFA organisait, elle aussi, son gala pour récompenser les meilleurs joueurs de l’année 2022. La Coupe du Monde au Qatar étant passée par la, on retrouvait bon nombre de mondialistes dans la liste initiale des nominés pour ce prix à l’image de Kylian Mbappé, Lionel Messi, Achraf Hakimi, Neymar, Julian Alvarez, Kevin de Bruyne, Luka Modric, Vinicius Jr, Robert Lewandowski, Sadio Mané et Jude Bellingham ; sans compter les grands absents Karim Benzema, Mohamed Salah et Erling Haaland.





Mais à quelques semaines de la cérémonie, la FIFA avait annoncé les trois finalistes en course pour le meilleur joueur de l’année 2022. Sans grande surprise, c’est Karim Benzema, lauréat du dernier Ballon d’Or, Kylian Mbappé, finaliste de la Coupe du monde 2022 et meilleur buteur de la compétition dont un triplé en finale, et Lionel Messi, vainqueur de la Coupe du monde 2022 et meilleur joueur de la compétition, qui étaient sélectionnés pour participer à la grande finale.



Lionel Messi sacré une deuxième fois après 2019



On se retrouvait donc ce lundi soir à Paris dans la salle Pleyel pour remettre le prix du meilleur joueur de l’année 2022. Et c’est Lionel Messi, le Champion du Monde 2022 qui a eu les faveurs des votants pour remporter ce titre honorifique. L’Argentin est donc récompensé une deuxième fois trois ans après son premier sacre. Entretemps, le joueur du Paris Saint-Germain avait terminé sur la dernière marche du podium lors du premier sacre de Robert Lewandowski en 2021 puis juste derrière le Polonais lors de son doublé.



S’il réalise un début de saison plus que correct avec le Paris Saint-Germain, le Mondial a dû peser lourd dans la balance. L’international argentin a d’ailleurs pris la parole au moment de recevoir son prix des mains de XX pour remercier tout son entourage. «C’est incroyable. Avant tout j’aimerais dire que c’est un plaisir d’être ici avec Benzema, avec Kylian qui a joué une belle année. C’est donc un honneur pour moi de recevoir ce prix. J’aimerais remercier mes coéquipiers, mon entraineur Lionel Scaloni. Sans eux, jamais je ne serais sur scène ce soir. C’était une année exceptionnel. J’ai atteint le rêve que je pourchassais depuis longtemps. J’ai réussi à atteindre mon objectif, ce rêve et d’atteindre les sommets. J’aimerais également remercier le peuple argentin pour avoir fêter et célébrer cette victoire avec nous » a également confié un Lionel Messi tout sourire.