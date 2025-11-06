FMI–Sénégal : vers un nouvel accord sur fond de redressement budgétaire et de transparence

Le Fonds monétaire international (FMI) et le gouvernement sénégalais sont sur le point de conclure un nouveau programme de coopération, après plusieurs mois de discussions sur les finances publiques. « À ce stade-là, nous avons fait énormément de progrès dans nos discussions sur la politique économique et les réformes nécessaires pour le nouveau programme, ainsi que les mesures correctrices de la dette non dévoilée ou dette cachée », a déclaré Edward Gemayel, chef de mission du FMI pour le Sénégal, lors d’un entretien avec l’APS et Le Soleil, jeudi à Dakar.Selon lui, il ne reste « qu’un peu de temps pour finaliser » les discussions, qui se poursuivront « virtuellement » entre Dakar et Washington. Le responsable du FMI s’est félicité de la résilience de l’économie sénégalaise, estimant la croissance à 8 % en 2025, malgré les tensions budgétaires. Il anticipe toutefois « une légère baisse l’an prochain » due à la réduction de la production d’hydrocarbures, tout en soulignant que « les secteurs non-hydrocarbures vont continuer à croître ».À en croire Aps, Edward Gemayel a également salué les efforts de redressement budgétaire du gouvernement. « Le déficit budgétaire était à peu près de 13,5 % du PIB l’année dernière. Cette année, nous estimons qu’il sera de 7,8 %, et les données des neuf premiers mois confirment cet objectif », a-t-il affirmé. Pour 2026, la loi de finances initiale, actuellement soumise au Parlement, prévoit un déficit ramené à 5,4 % du PIB, témoignant, selon le FMI, « de la détermination des autorités à mettre la dette sur une pente baissière ».Enfin, le chef de mission a salué la volonté du gouvernement de préserver l’esprit de transparence qui caractérise sa gouvernance depuis un an et demi. « C’est un point très important », a-t-il insisté, avant de conclure : « J’espère que nous allons bientôt finaliser un accord, le plus vite possible. »