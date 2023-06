FORUM SUR LES OPPORTUNITES D’INVESTISSEMENT AU SENEGAL Abdoulaye Dieye exhorte les investisseurs à accompagner le financement des projets de AIBD S.A

Dans sa volonté de participer à l’accélération de la réalisation de la stratégie hub aérien du Président de la République, Macky Sall, AIBD SA multiplie les initiatives pour mobiliser les bailleurs de fonds autour de ses projets phares. La dernière action en date est sa participation au forum sur l’investissement au Sénégal qui se tient à Madrid à l’initiative de la représentation diplomatique du pays de la Téranga en Espagne. Le Directeur général de AIBD SA a saisi l’opportunité pour demander aux bailleurs présents à cette grande rencontre d’accompagner le financement des projets déjà en cours de réalisation ou l’élaboration et le financement de nouveaux projets notamment l’Aéroville qui va favoriser le développement d’activités extra-aéroportuaires dans la réserve foncière de l’aéroport de Diass et les autres plateformes aéroportuaires locales. « Nous tendons les bras à tous les investisseurs ici présents pour nous accompagner », a souligné Abdoulaye Dieye devant beaucoup d’investisseurs espagnols, ses collègues de l’APIX et de la Sapco, Abdoulaye Baldé et Souleymane Ndiaye, mais aussi l’ambassadeur du Sénégal en Espagne, Mme Mariama Sy.



Le Directeur Général de AIBD SA a dit aux investisseurs que sa structure est en train de réaliser quinze (15) projets-phares pour un budget global estimé à 435 milliards de F CFA. « Parmi ces projets-phares, figure en bonne place la construction du Centre de Maintenance aéronautique qui devrait offrir ses services à la compagnie nationale, Air Sénégal et d’autres compagnies internationales », a-t-il dit. S’y ajoute, selon M. Dieye, l’Académie internationale des Métiers de l’Aviation civile (AIMAC) qui a déjà démarré ses activités avec la formation de 15 élèves-pilotes et de 30 techniciens en maintenance aéronautique.



Abdoulaye Dieye a aussi fait savoir que AIBD SA doit aussi exploiter sa position géographique avantageuse en se focalisant sur « l’expérience passager » pour offrir une plus grande attractivité à la plateforme aéroportuaire. Selon lui, c’est dans ce cadre que s’inscrit le projet de l’Aéroville qui permet à AIBD de mettre à contribution sa réserve foncière de 2000 ha pour ériger autour de l’aéroport des infrastructures de dernière génération. Il a fait savoir que le Plan d’aménagement urbain de l’Aéroville est en cours d’élaboration. A en croire, Abdoulaye Dieye, le projet a reçu beaucoup de manifestations d’intérêt dans divers domaines d’activités.