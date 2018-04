Face-à-face avec Macky Sall : l’opposition assigne un nouveau rôle à l’IED

Les nouvelles positions du chef de l’Etat Macky Sall font que la plateforme de l’opposition doit muer. C’est la conviction des partis regroupés autour de l’IED qui l’ont fait savoir à travers un communiqué parvenu à PressAfrik.



«Un nouveau défi à relever interpelle donc non seulement l’IED, mais plus encore l’ensemble des démocrates et patriotes sincères de notre pays, afin d’arriver à imposer un nouveau rapport de forces favorable au changement, dans la démocratie, la paix civile et le progrès. Toutes les forces vives de la nation doivent donc se rassembler et se mobiliser dans un sursaut républicain, démocratique, patriotique et citoyen pour faire échec à la forfaiture de Macky Sall et de ses affidés».



Le document de poursuivre : «Cette nouvelle donne exige une nouvelle plateforme (Cf Plateforme du Front), un nouveau cadre de lutte- mieux organisé, une nouvelle stratégie, permettant, au-delà du binôme Pouvoir / Opposition, d’impliquer l’ensemble des citoyens conscients de la nécessité de s’approprier un tel combat de salut national et de salubrité publique, pour en faire leur propre affaire».



C’est d’ailleurs dans ce sens qu’ils ont appelé à un «rassemblement des forces vives politiques, démocratiques, républicaines, sociales et citoyennes, un appel à notre engagement commun, un appel à notre sens des responsabilités et à notre esprit de maturité. Il s’agit, selon une démarche ouverte, inclusive, non partisane et solidaire, de constituer un large front, un bloc soudé, s’érigeant en véritable contrepouvoir, pour faire échec au coup d’Etat constitutionnel et électoral concocté par le régime de Macky Sall».



Ce front va déjà avoir à batailler pour le «retrait immédiat des projets de loi putschistes de Macky Sall portant révision scélérate de la Constitution et modification unilatérale du Code électoral ! Tous et toutes à la Place Soweto le jour de l’examen desdits projets de loi par l’Assemblée nationale !»