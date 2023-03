Face aux menaces chinoises, la présidente taïwanaise se rendra finalement aux États-Unis

Le gouvernement taïwanais a fourni des renseignements sur les menaces chinoises au bureau de M. McCarthy, ajoute le quotidien britannique citant un responsable taïwanais non identifié. M. McCarthy avait exprimé le souhait de se rendre à Taïwan, comme l’avait fait en août 2022 la démocrate Nancy Pelosi qui l’a précédé à ce poste.

Provocation

La Chine estime que Taïwan, peuplée de 23 millions d’habitants, est l’une de ses provinces qu’elle n’a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949.Pékin est ainsi opposé à tout contact officiel ou militaire entre les autorités de l’île et des pays étrangers. Ces dernières années, plusieurs voyages officiels de responsables américains ont provoqué l’ire de la Chine, notamment celui de Mme Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants américaine.

En représailles face à ce que Pékin considérait comme une provocation, l’armée chinoise avait répliqué à cette visite par de gigantesques manœuvres militaires autour de l’île. Washington est l’un des plus proches alliés et soutiens de Taïwan, tout en reconnaissant le gouvernement communiste de Pékin (la “République populaire de Chine”) comme seul représentant légitime de la Chine.

La Chine “se prépare à utiliser la force”

Le ministre taïwanais de la Défense Chiu Kuo-cheng a estimé lundi que l’augmentation du budget de la Défense annoncée par la Chine pour 2023 signifiait que Pékin “se prépare à utiliser la force si nécessaire” pour récupérer l’île. Dimanche, la Chine a annoncé une hausse de 7,2% du budget de la Défense pour 2023, la plus forte augmentation depuis 2019. Les dépenses militaires s’élèveront à 1.553,7 milliards de yuans (225 milliards de dollars).

Le bureau de M. McCarthy n’a pas fait de commentaire sur la possible rencontre qui aurait lieu en avril selon le Financial Times. La présidence de Taïwan interrogée par l’AFP ne l’a pas non plus confirmée. Le ministère taïwanais des Affaires étrangères n’a ni confirmé ni infirmé la visite présidentielle, se contentant de préciser qu’il “l’annoncerait au public” le cas échéant le moment venu, selon un porte-parole Jeff Liu. La dernière visite de Mme Tsai aux Etats-Unis remonte à 2019, en escale lors d’un voyage officiel dans les Caraïbes.