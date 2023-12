Faculté des Lettres de l’Ucad : des séances de remédiation du second semestres prévues dans plusieurs sites à partir du 3 janvier

Un communiqué rendu public hier, mercredi, faisait état d’une reprise officielle des cours en présentiel à la faculté des lettres et sciences humaines (Flsh) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad). Le Doyen de ladite faculté informe que ces cours en présentiel sont des « séances de remédiation » qui se feront dans d’autres sites.



« En accord avec le rectorat, nous vous informons que des séances de remédiation du second semestre se dérouleront en présentiel du 03 au 31 janvier 2024 dans les sites externes ci-après : Cices, Lycée Maurice Delafosse, Institut islamique de Dakar », lit-on dans un communiqué.



La note précise que ces « cours en présentiel sont des séances de remédiation qui renforcent, pour le compte du second semestre 2022-2023, les enseignements synchrones et asynchrones déjà effectués et la mise en ligne des ressources pédagogiques dans les plateformes dédiées effective depuis juin 2023 ».