Fatick: Le projet de la DER est « un chantage politique », selon des populations de Missira

Ces populations ont rappelé le ministre de la Pêche et de l’économie maritime, Oumar Guèye sa promesse, quelques mois après la pose de la première pierre d’un pont dont la réception était prévue en septembre 2017. Ils ont réclamé aussi le bitumage de l’axe Missira-Toubacouta, long de 13 kilomètres seulement.



« L’Etat de cette route a ruiné la population de Missira. Les pêcheurs saisonniers ont fui le village et tous les jours il y a des blessés sur le ponton. Donc nous voulons une réhabilitation rapide et immédiate. Le ministre de la Pêche nous a jetés de la poudre aux yeux, il a promis que les travaux vont durer 5 mois », a rappelé le porte-parole Assane Diouf.