Faux : Le discours du Président Diomaye à l'AG de l’ONU ne vient pas de Macron

Une vidéo circulant sur TikTok insinue que c’est le Président français, Emmanuel Macron, qui a remis au Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, le discours que ce dernier a prononcé à New York à l’occasion de la 80e Assemblée générale de l’ONU.
Le texte superposé sur la vidéo, créé par Prince Officiel54 (@princeoficielle54) et publié sur TikTok, indique : "Macron remet à Diomaye Faye son discours qu’il doit prononcer à l'assemblée générale de ONU!!”. La vidéo a été publiée le 23 septembre 2025. Elle a généré 13 000 "j'aime", 1 212 commentaires, 1 417 favoris et a été partagée 973 fois au moment de son analyse le même jour. La musique d'accompagnement est "original sound - @bfunky comedy".
À première vue, on constate qu’il y a deux images distinctes prises dans des endroits différents. Dans la vidéo, Bissourou Diomaye Faye à porté un costume africain de couleur bleue claire avec rayures grises visbles. Or, sur la photo avec Emanuel Macron, il à mis un costume africain certe mais de couleur bleue nuit.
Une vérification d’images inversées sur Google Lens a permis de retrouver les originaux. Ainsi, la vidéo montrant le Président Bassirou Diomaye Faye a été prise sur le podium alors qu’il attendait qu’on lui remette son discours à l'Assemblée générale de l’ONU, le lundi 21 septembre 2025. Cette séquence de 23 secondes est disponible sur YouTube, TikTok et Instagram.(liens archivés 1, 2, 3 ).
Cet enregistrement a été réalisé lors d’un léger incident : le Président s'apprêtait à prononcer son discours, mais ne l'a pas trouvé sur le pupitre. D'autres sites d'information ont même utilisé des captures de passages de cette vidéo pour illustrer des articles sur l'incident Comme (ici, ici, ici,) (liens archivés ici, ici, ici). Le discours a finalement été apporté par le protocole et non par le Président Emmanuel Macron, comme le suggère la vidéo.
Cet incident a fait couler beaucoup d’encre, mais des proches du Président sont sortis du silence pour éclaircir la situation. Sur LinkedIn, Abdou Karim Ndoye, 2e Conseiller spécial du Président et photographe, a publié : « Aux Nations unies, les discours des présidents sont déposés au pupitre par le protocole de l’organisation. Ils les reçoivent tous au préalable et les organisent par ordre d'intervention. Ce qui s'est passé lors du passage du Président Diomaye, c'est que son prédécesseur au podium a ramassé les discours par mégarde en repartant. Le protocole des Nations unies a aussitôt ramené le discours ».
Une version similaire a été confirmée par Ousseynou Ly, également conseiller spécial et porte-parole du Président. Sur Facebook, il a écrit : « Ce qui s’est réellement passé !... Et qui n’enlèvera en rien la qualité du discours mémorable du Président de la République sur la question palestinienne, rappelant une position traditionnelle toujours défendue par le Sénégal. Sans équivoque : « La situation insoutenable à Gaza… qui a dépassé toutes les limites. Nous assistons à une tragédie indescriptible, aux allures de nettoyage ethnique. Devant tant d'inhumanité, se taire, ne pas agir, n’est pas une option : ce serait une complicité passive. Il y a de quoi être fier du Sénégal et de ceux qui conduisent sa destinée et qui le font rayonner, très souvent dans l’ombre. »
Par ailleurs, l’image du bas de la vidéo, montrant le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye (à gauche) serrant la main du Président français Emmanuel Macron, est une photo ancienne. (lien archivé ici) Elle a été prise lors de leur rencontre à Paris le 20 juin 2024, en marge du Forum mondial pour l’innovation et la souveraineté vaccinales.
Lors de cette première rencontre, les deux chefs d’État ont exprimé leur volonté commune de dynamiser le partenariat entre le Sénégal et la France, basé sur le respect mutuel et un partenariat équilibré, au service des intérêts réciproques des deux peuples, unis par des valeurs démocratiques partagées, des liens humains et une relation d’amitié. La photo a été prise par LUDOVIC MARIN, photographe pour l’AFP.
La même photo a également été utilisée par d’autres sites d’information (ici, ici, ici) (liens archivés (ici, ici, ici).
Verdict : FAUXCe n’est pas le Président Emmanuel Macron qui a remis le discours prononcé à l'Assemblée générale de l’ONU au chef de l’État sénégalais, son excellence Bassirou Diomaye Faye. Le discours a apparemment été emporté par inadvertance par son prédécesseur, car les discours sont disposés par ordre de passage. « Avant le Président Diomaye, ce sont Joko Widodo, Président de l’Indonésie, puis Albert II de Monaco qui sont intervenus. Tout comme Emmanuel Macron et d’autres dirigeants. Mais à aucun moment Diomaye n'a reçu de la main de Macron un quelconque discours lors de cette rencontre. » Cette vidéo n’est pas réelle c’est un montage réalisé par « Princeofficiel54 ».
