Faux collecteurs de parrains : Ousmane Sonko et le Pastef ciblés

Le parti Pastef/Les Patriotes tire la sonnette d’alarme sur les faux collecteurs de parrains. Il informe que «des individus malintentionnés se présentent au nom et pour le compte» de leur leader Ousmane Sonko «afin de solliciter le parrainage d’honnêtes citoyens».



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik.com, l’administration du parti «alerte les autorités administratives et judiciaires et attire l’attention des citoyens parrains du candidat Ousmane SONKO sur le fait que des mesures seront prises pour l’identification des collecteurs, mais surtout pour confondre ces délinquants sans dignité ni honte, qui se livrent à des actes de sabotage du parrainage, à du racket, du faux et usage de faux».



Il informe que «Pastef/Les Patriotes, sans tambour ni trompette, ira à la rencontre des femmes et hommes de valeurs qui exprimeront par milliers leur volonté de faire de Ousmane SONKO leur candidat à la Présidentielle».



Les membres de tiennent à préciser que leur formation politique «ne s’alarme pas, car ses militants, ses sympathisants et les honnêtes citoyens, qui suivent le parti et ses responsables, donneront à Ousmane SONKO les parrainages qui valideront sa candidature».