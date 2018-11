Fc Barcelone : Moussa Wagué et Juan Miranda pour remplacer Alba au Barça ?

Le FC Barcelone ne rencontre pas uniquement un problème lorsqu'il faut remplacer Jordi Alba, mais c'est qu'il a aussi un problème avec le joueur, qui rend difficile les négociations pour prolonger. Alors il faut prévoir un plan B.

Et plus concrètement, c'est sur Juan Miranda que les regards de la direction se seraient portés, lui qui a déjà participé à de nombreux entraînements avec l'équipe première, et même disputé le match de Coupe du Roi face au Cultural Leonesa. Aussi, il est prévu qu'il rejoue prochainement dans ce tournoi.

L'autre candidat pour quitter le Barça B et intégrer l'escadron principal est Moussa Wagué. Après avoir signé un bon Mondial avec le Sénégal en Russie, le club 'blaugrana' l'avait rapidement recruté pour pouvoir compter sur ses services dans le futur.

Et au sein du club on espère aussi le voir jouer avec Messi et cie prochainement. Néanmoins, dans le cas de Wagué, ses débuts avec la filiale ont été fortement repoussés à cause d'un souci bureaucratique.

En manque de rodage encore, Wagué pourrait attendre l'été prochain avant de jouer avec l'équipe première, en participant pourquoi pas à la pré-saison. Pour le moment, Sergi Roberto semble convenir pour couvrir Jordi Alba... mais jusqu'à quand ?