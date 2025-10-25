Fédération sénégalaise de football : Abdoulaye Fall nomme six (6) conseillers

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a tenu, ce samedi, la première réunion de son nouveau Comité exécutif, au siège de l’institution, sous la présidence de Abdoulaye Fall, récemment élu à la tête de la fédération.



Au cours de la séance, M. Fall a procédé à la nomination de six (6) conseillerschargés de l’accompagner dans la gestion des différents volets techniques, administratifs et stratégiques de la fédération. Djiby Wade a été désigné conseiller chargé des compétitions nationales, tandis qu’Abdoulaye Fofana Seck prend en charge la communication.



L’ancien international Khalilou Fadiga a été nommé conseiller aux relations extérieures, et Joe Sambou hérite du portefeuille du suivi et de la gestion des infrastructures. Par ailleurs, Demba Sarr assurera la coordination de la sécurité, et Mayacine Mar se voit confier la coordination du développement technique.

