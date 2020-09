Fermeture de la frontière de la Guinée avec le Sénégal: Le préfet de Koundara confirme l'information

Le préfet de Koundara, Aboubacar Mbop Camara, a confirmé la fermeture de la frontière de la Guinée avec le Sénégal, une décision qui intervient à quelques semaines de la présidentielle prévue le 18 octobre en Guinée.



"Il y avait déjà un décret qui fermait les frontières (pour le transport des passagers). Les camions qui transportent des marchandises étaient autorisés de circuler. Mais maintenant là, je crois que c'est une décision de l'Etat de fermer momentanément les frontières. Je ne peux parler que pour le cas de Koundara", a confié à nos confrères d'Africaguinee.com, le préfet de Koundara, la préfecture se trouvant à frontalière entre la Guinée et le Sénégal.



"On a dit de fermer", a indiqué le premier responsable de la préfecture de Koundara, indiquant qu'il n'en sait pas plus. Interpellé sur les motifs de cette décision, le gouverneur de la région administrative de Labé, a évoqué la période électorale.

"Nous sommes dans une période électorale. Partout ça se ferme. Mais il n'y a aucun problème (…) la fermeture des frontières n'est pas un tabou, ni un secret", a confié le gouverneur de la région de Labé, Madifing Diané.