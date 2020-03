Fermeture marchés Tilène et Champ de Course: "ce sera pire que le Coronavirus pour nous et nos familles", pestent les commerçants

Les commerçants et clients des marchés Tilène et Champs de Courses ont confié leurs vives inquiétudes à l'équipe de PressAfrik qui leur a rendu visite ce mercredi matin, suite à la décision du maire de fermer ces marchés à toutes activités à partir de 18 heures pour lutter contre la propagation du Coronavirus. Ces commerçants appellent le maire Bamba Fall à revoir sa décision suite à l’arrêté. Ils demandent à ce qu'on les laisse travailler jusqu’à certaines heures de la journée. Mais quant à la fermeture totale de toutes activités pendant trois semaines, elle leur sera fatale, disent-ils.



En effet, après les mesures fermes prises par le président de la République, le maire de la Médina Bamba Fall a pris un certains nombres de mesures, vue la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant code général des collectivités locale modifié par la loi N°2014-19 du 24 avril 2014, entre autre loi, l’édile de la ville de Médina a dans un arrêté signé mardi, a pris la décision de fermer les marchés Tilène et Champs de Courses. Regardez !!!