Fiches de parrainages de Sonko: Ayib Daffé sera de nouveau à la CENA ce mardi à 10 heures

Ayib Daffé, mandataire du leader et Maire de Ziguinchor Ousmane Sonko, va se rendre ce mardi à la CENA à 10 heures précises pour récupérer les fiches de parrainage de Sonko. Il a fait l’annonce lui-même dans ses plateformes sociales après sa rencontre ratée hier lundi avec le président de la CENA.



« Nous allons revenir mardi à 10 heures pour le rencontrer et discuter du traitement de notre requête conformément au code électoral et pour récupérerez les fiches de parrainage du candidat Ousmane Sonko », a posté Ayib Daffé.



À rappeler que le mandataire du leader de l’ex Pastef, s'était rendu hier à la commission électoral national autonome (CENA) pour récupérer les fiches de parrainages, mais il n’avait pas trouvé le président de ladite commission sur place.