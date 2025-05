Finale Europa League : André Onana serein avant Tottenham : "On connaît déjà ce stade, et on y a gagné"

André Onana, dernier rempart de Manchester United, affiche un calme olympien à l'approche de la grande finale de l'Europa League. Ce mercredi 21 mai, les Red Devils défient Tottenham au stade San Mamés de Bilbao (19h00 GMT) dans une finale 100% anglaise qui promet du spectacle.



"On connaît déjà ce stade, où on a affronté l'Athletic Bilbao. C'est un beau stade, avec une ambiance très forte. On y a gagné, alors on y retourne avec beaucoup d'enthousiasme, et on espère revenir avec une nouvelle victoire", a déclaré le portier camerounais, affichant la détermination d'un groupe qui vise un sacre européen.



Face à eux, les Spurs de Tottenham n'ont rien à perdre et beaucoup à prouver. Eux aussi auteurs d'un parcours solide, ils espèrent décrocher un trophée continental pour récompenser leurs efforts cette saison. Une chose est sûre : le duel s'annonce intense entre deux formations ambitieuses, prêtes à tout pour soulever le prestigieux trophée de l'Europa League à Bilbao.