Finale League Cup : Nicolas Jackson vise son premier trophée avec Chelsea

Nicolas Jackson pourrait remporter son premier N trophée de la saison, ce dimanche. Distancé en championnat (10ème, 35 pts), Chelsea affronte Liverpool en finale de la League Cup ce dimanche à 15h00 GMT.



Chelsea du jeune attaquant international sénégalais Nicolas Jackson, récemment crédité d'une belle prestation face à Manchester City en championnat (1-1), croise Liverpool, ce dimanche.



Actuellement troisième joueur le plus décisif de l'effectif du club londonien, derrière Cole Palmer (32 matchs, 14 buts, 9 assists) et Raheem Sterling (31 matchs, 8 buts, 8 assists), le n°15 des Blues tentera de remporter son premier trophée de la saison devant le leader de la Premier League (1er, 60 pts).



En championnat, Liverpool avait étrillé Chelsea au match retour (4- 1) le 31 janvier 2024. Le score à l'aller était de 1 but partout, le 13 août 2023.