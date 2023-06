Finale NBA: Denver assomme Miami et entrevoit son premier sacre

Les Nuggets, grâce à l'inévitable Nikola Jokic et Aaron Gordon, auteurs de 23 et 27 points, l'ont emporté sur le parquet du Heat (108-95), vendredi, pour mener désormais trois victoires à une lors des finales NBA.



Voilà Denver à une victoire du Graal. Pour la paisible ville sise au pied des Rocheuses, l'attente pourrait bien prendre fin dès lundi lors du match N.5 déjà décisif, au bout de 47 saisons de présence dans la ligue.