PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Financement libyen : Nicolas Sarkozy condamné à cinq ans de prison avec mandat de dépôt différé
L'ancien président de la République français a été condamné à cinq ans de prison ce jeudi dans l'affaire du financement libyen.

Reconnu coupable d'association de malfaiteurs dans l'affaire des soupçons de financement par l'ex-dirigeant libyen, Mouammar Kadhafi, de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007, l'ex-président de la République a été condamné à cinq ans de prison avec mandat de dépôt à effet différé.

Le parquet national financier avait requis sept ans de prison sans mandat de dépôt. 
Aminata Diouf

Jeudi 25 Septembre 2025 - 13:44


