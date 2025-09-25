Financement libyen : Nicolas Sarkozy condamné à cinq ans de prison avec mandat de dépôt différé

L'ancien président de la République français a été condamné à cinq ans de prison ce jeudi dans l'affaire du financement libyen.
Reconnu coupable d'association de malfaiteurs dans l'affaire des soupçons de financement par l'ex-dirigeant libyen, Mouammar Kadhafi, de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007, l'ex-président de la République a été condamné à cinq ans de prison avec mandat de dépôt à effet différé.
Le parquet national financier avait requis sept ans de prison sans mandat de dépôt.
