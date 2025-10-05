Flottille pour Gaza : des participants français et belges arrêtés par Israël entament une grève de la faim

Plusieurs participants français et belges d’une flottille à destination de Gaza, arrêtés de force par les autorités israéliennes, ont entamé une grève de la faim pour dénoncer leur détention et la situation dans l’enclave palestinienne.



Alma Dufour, députée du parti La France Insoumise (LFI), a indiqué que ses collègues Marie Mesmeur, François Piquemal, Rima Hassan et Emma Fourreau étaient « détenus illégalement » par Israël.



« Ils ont commencé une grève de la faim pour exiger la libération des membres d’équipage kidnappés de la flottille et la fin du génocide à Gaza », a-t-elle écrit sur le réseau social américain X.



Dufour a appelé le président Emmanuel Macron et le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot à agir en soutien aux participants détenus.



En Belgique, Alexis Deswaef, vice-président de la Fédération internationale des droits humains (FIDH), et Latifa Gharbaoui, militante basée à Bruxelles, ont également entamé une grève de la faim après leur arrestation par les autorités israéliennes, a rapporté l’agence Belga citant Flotilla Belgium.



Deswaef et Gharbaoui faisaient partie des sept Belges engagés dans cette flottille humanitaire visant à briser le blocus imposé par Israël sur la bande de Gaza.



Le ministère belge des Affaires étrangères a affirmé suivre la situation de près : « Notre ambassadeur a rencontré personnellement les participants belges de la flottille, notamment pour veiller à leur sécurité et leur santé. Les autorités israéliennes entendent les expulser tous de leur territoire. »



La Flottille mondiale Sumud, lancée pour briser le blocus israélien et acheminer une aide humanitaire à Gaza, s’est approchée des eaux de l’enclave le 1er octobre au soir.



L’armée israélienne a attaqué la flottille, saisissant illégalement des dizaines de bateaux et de navires et arrêtant des centaines de passagers.

