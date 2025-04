Fonds Covid-19 : Djiby Diakhaté, ancien Dage du ministère de la famille, et deux collaborateurs arrêtés

La vague d'arrestations se poursuit dans le dossier sensible du Fonds Force Covid-19. Après Ngom Niang, ancien DAGE du ministère des Sports, c'est au tour Djiby Diakhaté, ancien DAGE au niveau du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l'enfant (MFFGPE) d'être placé en garde à vue.



Selon les informations de Seneweb, M. Diakhaté a été interpellé en même temps que deux autres responsables : Ndogo Mbaye et Mamadou Guéye Dramé.



Les trois hommes sont mis en cause pour "défaut de justification de dépenses s'élevant à 36 147 500 FCFA". Déférés au parquet ce jeudi, ils ont bénéficié d'un retour de parquet dans l'attente de la désignation d'un cabinet d'instruction.



L'ancien DAGE a vivement contesté les accusations portées contre lui, avançant plusieurs arguments à savoir des erreurs dans le rapport de la Cour des comptes. Il dénonce des "amalgames" dans le rapport concernant son ancien ministère.



Selon lui, tous les documents requis auraient été remis à la Division des Investigations Criminelles (DIC) . S'agissant des doublons, M.Diakhaté d'expliquer que les répétitions de montants s'expliqueraient par des "erreurs matérielles", avec des pièces de remplacement fournies.



Cette nouvelle interpellation s'inscrit dans la vaste opération de vérification des fonds Covid-19, où plusieurs hauts fonctionnaires ont déjà été mis en cause pour des irrégularités présumées dans la gestion des crédits alloués à la lutte contre la pandémie.