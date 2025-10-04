Réseau social
Foot : Chelsea fait chuter Liverpool, Arsenal reste leader de Premier League
Le tenant du titre Liverpool a abandonné la première place à Arsenal après avoir subi une deuxième défaite d'affilée en championnat, la troisième en tout, samedi à Chelsea (2-1) dans le choc de la 7e journée.
 
Les Reds ont cru éviter une nouvelle déconvenue quand Cody Gakpo (63e) a répondu à l'ouverture du score de Moises Caicedo (14e), mais le jeune entrant brésilien Estevao (90e+6) a mis le but de la victoire pour Chelsea dans le temps additionnel à Stamford Bridge.
 
Arsenal compte deux points d'avance

Liverpool (15 pts) se retrouve deuxième avec un point de retard sur Arsenal (16 pts), vainqueur plus tôt de West Ham (2-0), et d’une d'avance sur Tottenham (3e, 14 pts) qui a battu Leeds (2-1) également samedi après-midi.
 
L'équipe d'Arne Slot traverse une période sombre après avoir déjà connu la défaite à Crystal Palace (2-1) en championnat et à Galatasaray (1-0) en Ligue des champions.
Moussa Ndongo

Samedi 4 Octobre 2025 - 21:49


