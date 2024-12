Foot : la presse espagnole s’enflamme pour Kylian Mbappé

Buteur et passeur décisif lors de la victoire du Real Madrid contre Séville, dimanche, à l’occasion de la 18e journée de Liga, Kylian Mbappé a très certainement réalisé son meilleur match sous le maillot madrilène depuis son arrivée. De quoi confirmer son regain de forme et enflammer la presse ibérique.



Mbappé est enfin lancé !



«Mon adaptation est finie. Je me sens maintenant très bien dans cette équipe. On se connaît mieux avec mes partenaires, je joue mieux avec eux et ça se voit que je suis meilleur depuis plusieurs matches», confiait d’ailleurs l’intéressé au coup de sifflet final avant de revenir sur ses débuts compliqués dans la capitale espagnole : «je pense que le match à Bilbao, avec mon penalty raté, m’a servi parce que j’avais touché le fond. Ça m’a fait prendre conscience que je devais donner le maximum pour ce maillot et jouer avec personnalité».



Des souvenirs douloureux qui semblent désormais appartenir au passé, tant le Bondynois confirme, aujourd’hui, son renouveau. Depuis le 4 décembre dernier, il y a moins de trois semaines donc, Mbappé a ainsi inscrit quatre buts en quatre matches, délivrant par ailleurs deux passes décisives.



Un retour au premier plan logiquement salué par son entraîneur. «Il a fait preuve d’autocritique et, grâce à cette attitude, il a pu surmonter une situation compliquée. Il montre déjà toute sa qualité. Hier, je disais « sa période d’adaptation est terminée » et aujourd’hui, il m’a prouvé que j’avais raison de temps en temps», assurait en ce sens le Mister après le succès de la Casa Blanca, deuxième du championnat à une petite longueur de l’Atlético de Madrid.



Désormais à la tête de 14 buts, soit le plus haut total de son équipe à égalité avec Vinicius Junior, le Français de 26 ans semble quoi qu’il en soit libéré et son bijou inscrit contre Séville confirme la tendance. Une métamorphose certaine logiquement commentée au sein de la presse espagnole…



«Depuis qu’il rentre son maillot dans le short, il marque des buts »



Dès lors, si cette dernière s’était montrée très critique à l’égard du droitier d’1m78 - notamment après des premières semaines chaotiques - la donne est désormais bien différente. «Mbappé fait son autocritique et commence à activer le mode bête» indique, dans cette optique, Marca.



Au coeur d’un long papier dithyrambique, le quotidien AS se félicite également du retour en grâce de la star française. «Chez Kylian, c’est plus innovant. Ses trois buts en dehors de la surface de réparation dans ce championnat en seulement 15 matches font une blague des 18 buts qu’il a marqués de cette manière avec le PSG et Monaco… en 246 matchs de Ligue 1. Mbappé avait besoin de génie à Madrid. Et il y est parvenu par le chemin le plus court possible : la bombe», note ainsi le média espagnol.



Présent au centre de la Une de Marca Madrid, Mbappé fait donc l’unanimité et son regain de forme coïncide logiquement avec le come-back du Real Madrid en Liga. «Depuis qu’il rentre son maillot dans le short, il marque des buts. Les joueurs sont superstitieux et il y a quelque chose là-dedans», a même imaginé un journaliste de la Cadena Ser.



Accusant encore récemment un retard de neuf points sur le FC Barcelone, le club madrilène compte désormais deux longueurs d’avance sur son rival et ne pointe qu’à une petite unité de l’Atlético de Madrid, qui mène la danse. Une dynamique ultra-positive pouvant s’expliquer par le niveau retrouvé de certains cadres (Aurélien Tchouameni, Jude Bellingham), le déclin du Barça mais surtout un Kylian Mbappé qui semble, enfin, en pleine possession de ses moyens. De quoi offrir de très belles perspectives aux Merengues pour la suite de cette saison 2024-2025.





Avec Footmercato