Football: Mbaye Diagne quitte Karagümrük

Deuxième meilleur buteur de la Super Lig Turc avec 23 buts en 33 matchs, Mbaye Diagne s'en va. Arrivé libre à Fatih Karagümrük cet été, l'attaquant international sénégalais de 31 ans (11 sélections) a annoncé son départ, mardi après son doublé face Kasımpaşa (3-0) à l'occasion de la 38e et dernière journée du championnat turc.



«Je suis très heureux que nous ayons gagné et j'ai marqué 2 buts aujourd'hui (hier mardi). Je suis fier de jouer avec mes coéquipiers. Mon contrat se termine et je pars d'ici. Je remercie toute la communauté et tout le monde. J'ai eu une très bonne saison. Je peux probablement rester en Turquie, ou aller ailleurs, c'est toujours une bonne option pour moi. Nous allons y réfléchir», a réagi l'avant-centre qui a connu 14 clubs en 19 ans de carrière.



Avec son total de 23 buts, Diagne termine sur le fauteuil du classement des scoreurs sénégalais dans les différents championnats européens.