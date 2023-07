Football féminin : le Sénégal explose l’Algérie (4-0)

Quatre jours après avoir battu l’Algérie, l’équipe nationale féminine du Sénégal s’est encore imposée face aux Algériennes en amical (4-0) ce mardi, au Stade Lat-Dior de Thiès.



Les protégés de Mame Moussa Cissé ont ouvert le score à la 15e minute grâce à leur avant-centre Nguenar Ndiaye. À la 34e minute, Mama Diop a doublé la mise à la 33e minute.

Korka Fall a corsé l'addition en marquant un troisième but à une minute avant la mi-temps. À la pause, les « Lionnes » mènent 3-0.



Nguenar Ndiaye a inscrit le quatrième but de l’équipe du Sénégal. L'équipe nationale féminine du Sénégal rencontrera le Mozambique en septembre pour le premier tour des éliminatoires de la CAN Maroc 2024.