Football : la LSFP reporte le démarrage de la saison 2025/2026 aux 1er et 2 novembre

La Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) annonce que le début de la saison 2025/2026, initialement prévu les 25 et 26 octobre, est repoussé au week-end du 1er et 2 novembre. Ce report intervient en raison de l’installation du nouveau Comité Exécutif de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) et de la visite officielle de la FIFA au Sénégal.



La LSFP précise que « le calendrier officiel transmis le 4 octobre 2025 reste inchangé, à l’exception d’un décalage d’une semaine pour le coup d’envoi. Les activités prévues cette semaine sont maintenues, notamment la formation des officiers de sécurité et des commissaires de match, la présentation de l’hymne officiel et le lancement de l’application mobile de la Ligue. »



En revanche, la conférence de presse de lancement de la saison est reprogrammée au 30 octobre 2025.



