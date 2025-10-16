Forbes 2025 : Sadio Mané dans le Top 10 des footballeurs les mieux payés

Le magazine Forbes a publié ce jeudi le classement des dix footballeurs les mieux payés de l’année 2025. Sadio Mané figure une nouvelle fois parmi les joueurs les mieux rémunéres au monde, occupant la huitième place.



L’attaquant sénégalais touche un salaire annuel d’environ 46 millions d’euros, juste derrière Mohamed Salah, septième avec 47 millions d’euros. Le Top 10 est toujours dominé par Cristiano Ronaldo, son coéquipier à Al-Nassr, suivi de Lionel Messi, Karim Benzema, Kylian Mbappé et Erling Haaland.





Les 10 joueurs les mieux payés au monde en 2025 :



1) Cristiano Ronaldo (POR/Al-Nassr, ARS) : 280 M$ (239 M€)



2) Lionel Messi (ARG/Inter Miami, USA) : 130 M$ (111 M€)



3) Karim Benzema (Al-Ittihad, ARS) : 104 M$ (89 M€)



4) Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP) : 95 M$ (81 M€)



5) Erling Haaland (NOR/Manchester City, ANG) : 80 M$ (68 M€)



6) Vinicius Jr (BRA/Real Madrid, ESP) : 60 M$ (51 M€)



7) Mohamed Salah (EGY/Liverpool, ANG) : 55 M$ (47 M€)



8) Sadio Mané (SEN/Al-Nassr, ARS) : 54 M$ (46 M€)



9) Jude Bellingham (ANG/Real Madrid, ESP) : 44 M$ (38 M€)



10) Lamine Yamal (ESP/Barcelone, ESP) : 43 M$ (37 M€)