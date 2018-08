Fort B : Une affaire de congé du chauffeur perd la Directrice

Le Colonel Jean Bertrand Bocandé a sorti la cravache contre la Directrice de la prison de «Fort B». Et pour cause cette dernière a laissé partir en congé l’unique chauffeur de cette prison, sans l’aval de sa hiérarchie, relate L’As qui donne l’information.



Les faits qui ont perdu Mme Dieynaba Samba remontent au 3 aout dernier, quand les prisonniers qui devaient être acheminés au tribunal pour jugement, non pas vu l’ombre du chauffeur du fourgon. Informé de la situation, le Directeur de l’administration pénitentiaire (Dap), Colonel Bocandé a saisi Mme Samba qui lui a fait savoir que le chauffeur était parti au chevet de sa mère malade et qu’il était en congé depuis la veille.



Le chef de l’Administration pénitentiaire, qui n’a pas digéré cette réponse a finalement signé une note relevant Mme Samba du «Fort B» pour l’affecter à la Direction des ressources humaines logée à la Direction générale. Mme Samba é tait à un an de la retraite.