Forum du patrimoine et de l’investissement : le Dg du DC/BR, Birahim Diouf, à Dakar ce jeudi

Le Directeur Général du Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR), Birahim Diouf sera à Dakar ce jeudi, 26 octobre 2023. Il participera à la première édition du Forum du patrimoine et de l’investissement. M. Diouf sera le keynote speaker en prélude à un panel sur le thème, « Gestion collective : collecte et allocation d’actifs. »



Dans cette conférence inaugurale, M. Diouf donnera des statistiques mondiales de l'industrie de la gestion collective et les acteurs, puis, mettra en exergue, le rôle crucial que joue le DCBR comme tous les autres dépositaires centraux, dans la gestion, la mobilisation et l'allocation des actifs.



Le Directeur Général du DCBR évoquera également la performance de son institution ainsi que ses perspectives notamment, en matière de digitalisation des instruments, avant de terminer par un partage d’expériences de plateformes de distribution sur lesquelles le DCBR souhaite s'inspirer dans sa nouvelle stratégie de développement.



La collecte de l’épargne et l'allocation d'actifs, deux piliers de la gestion collective jouent un rôle central dans la gestion des fonds d'investissement et des portefeuilles d'actifs.

Cette gestion concerne divers investisseurs, qu'il s'agisse d'individus, d'institutions financières, d’entreprises industrielles et commerciales ou même de fonds de pension.



La confiance des investisseurs repose sur la compétence et la réputation des gestionnaires de fonds pour prendre des décisions judicieuses. C’est pourquoi, la collecte de fonds est gérée par des professionnels expérimentés.



La collecte fait appel à des plateformes techniques qui associent notamment les Fintech et l’amélioration de l’offre de produits. Ces fonds collectés font l’objet d'allocation d'actifs.



L'objectif principal est d'optimiser le rendement tout en gérant les risques, en fonction des objectifs et des préférences de risque des investisseurs y compris le segment concernant l’épargne salariale.



Cette activité de gestion est effectuée de manière optimale en synergie avec plusieurs acteurs. Il s’agit notamment des banques, des institutions de microfinance, des sociétés de gestions d’actifs, des sociétés de gestion et d’intermédiation, des compagnies d’assurances et des caisses de retraite, etc.



Au menu des travaux de ce rendez-vous, figurent également des échanges d’experts en gestion de patrimoine, des conseillers financiers et des professionnels de l'investissement autour des dernières tendances du marché, des nouvelles règlementations, des opportunités d’investissement, etc.



Ce Forum qui ambitionne de rassembler une forte communauté de professionnels de la gestion du patrimoine et de l’investissement, ainsi que les acteurs du marché financier régional de l’UEMOA est organisé par le Groupe CGF, CGF Bourse et CGF Gestion.



Pour ce Groupe, ce Forum constitue une vitrine d’expression de son expertise et de son expérience de plus de 25 ans en matière de conseil, d’ingénierie financière, de gestion de patrimoine et d'intermédiation.



Les financements innovants, le développement et la transmission des entreprises familiales ainsi que le financement et l’impact local de l’exploitation du pétrole et du gaz sont entre autres thématiques qui seront également abordées au cours de ce Forum.





Le DC/BR est le Dépositaire Central des titres de l’UEMOA dont le siège est basé à Abidjan, en République de Côte d’Ivoire. Il assure la centralisation de la conservation des valeurs mobilières pour ses adhérents, la bonne fin des opérations de règlement/livraison à la suite des transactions boursières ainsi que le paiement des évènements sur valeurs.



En tant que membre à part entière de l’Association of National Numbering Agency (ANNA), il assure la codification des valeurs mobilières dans l’UEMOA. Le DC/BR a été créé en 1996 et a effectivement démarré ses activités le 16 septembre 1998, peut-on lire dans une note parvenu à PressAfrik.