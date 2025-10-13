France France: Nicolas Sarkozy va connaître ce lundi la date de son incarcération

La case prison se rapproche. Pour la première fois, un ancien chef d'État d'un pays membre de l'Union européenne va être incarcéré. Ce lundi 13 octobre, Nicolas Sarkozy est convoqué par le parquet national financier qui va lui notifier la date et les conditions de sa détention.

Le 25 septembre, le tribunal correctionnel de Paris l'a condamné à cinq ans de prison ferme, cinq ans d'inéligibilité et 100 000 euros d'amende dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Les juges l'ont reconnu coupable d'association de malfaiteurs pour avoir laissé ses plus proches collaborateurs démarcher la Libye de Mouammar Kadhafi en vue d'un financement illégal de sa campagne électoral.

Bien qu'ayant fait appel de sa condamnation, l'ancien locataire de l'Élysée ne pourra pas échapper à la détention, car la peine prononcée est assortie d'un mandat de dépôt différé et d'une exécution provisoire. Dans son jugement, le tribunal l'a justifié par « l'exceptionnelle gravité des faits » commis par l'ancien champion de la droite.

L'ancien président français, de 2007 à 2012, peut être incarcéré à l'issue de sa convocation par les magistrats financiers, ce lundi. Mais ceux-ci pourraient lui accorder quelques jours supplémentaires pour préparer sa détention. Une possibilité prévue par le code de procédure pénal français qui stipule que « la date d'incarcération est déterminée en tenant compte de la situation personnelle du condamné […]. » Son placement en cellule interviendra dans un délai « relativement proche », avait indiqué une source à l'Agence France Presse au moment du jugement.

Dans tous les cas, ce délai d'incarcération ne pourra pas dépasser quatre mois après le rendez-vous avez les juges. Cela signifie que Nicolas Sarkozy sera incarcéré au plus tard le 13 février 2026.

Quartier vulnérable ou isolement ?

Si Nicolas Sarkozy est un justiciable comme les autres, il n'en demeure pas moins un ancien président de la République. Cela implique nécessairement quelques ajustements du point de vue de sa détention. Afin d'assurer sa sécurité, l'ex-chef de l'État pourrait être incarcéré dans un quartier pour « personnes vulnérables », réservé aux détenus sensibles, comme des personnalités politiques ou médiatiques.

Ce régime de détention n'est pas une faveur. Les cellules ont une taille classique (9 à 12 m²) et disposent du minimum pour vivre. Certaines activités, comme les promenades ou le sport, sont collectives. En revanche, les détenus dans ces quartiers sont seuls en cellule. Si Nicolas Sarkozy y était emprisonné, il ne connaîtrait donc pas les conditions de détention que vivent l'écrasante majorité des prisonniers en France. La surpopulation carcérale bat chaque année de nouveaux records. Le nombre de détenus dans l'Hexagone dépassait les 84 000 pour près de 63 000 places, au 1er septembre 2025, selon les données du ministère de la Justice.

L'autre possibilité pour Nicolas Sarkozy, c'est d'être placé à l'isolement. Un régime de détention qui le priverait de tout contact avec les autres détenus. Les relations seraient uniquement possibles avec les agents pénitentiaires et éventuellement ses proches qui pourront lui rendre visite. En région parisienne, seules deux maisons d'arrêt offrent ces deux possibilités d'incarcération : celle de la Santé, située dans le 14e arrondissement de Paris, et celle de Fleury-Mérogis, au sud de l'Île-de-France.

Après sa condamnation à cinq ans de prison ferme dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007 le 25 septembre 2025, l'ancien chef d'État va connaître, ce lundi 13 octobre, la date et les conditions de son incarcération.