France: le Premier ministre Sébastien Lecornu a remis sa démission à Emmanuel Macron qui l'a acceptée

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu a remis sa démission au président Emmanuel Macron qui l'a acceptée, ce lundi 6 octobre. Nommé le 9 septembre, Sébastien Lecornu était sous le feu des critiques des opposants et de la droite après avoir dévoilé, dimanche 5 octobre, une partie de son gouvernement. Il devait prononcer ce mardi sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale.
