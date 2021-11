France: ouverture d'une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle visant Nicolas Hulot

Le parquet de Paris a annoncé ce vendredi l'ouverture d'une enquête préliminaire des chefs de viol et d'agression sexuelle visant l'ancien ministre et animateur de télévision Nicolas Hulot, au lendemain de la diffusion d'un reportage télévisé dans lequel trois femmes l'accusent à visage découvert.



Les investigations sont confiées à la brigade de protection des mineurs de la direction régionale de la police judiciaire, selon le communiqué de la procureure de la République.



Les recherches « s'attacheront à déterminer si les faits dénoncés peuvent caractériser une infraction pénale et si, au vu de leur ancienneté, la prescription de l'action publique est acquise », explique Mme la procureure.