GFC-Casa Sports: le club Ziguinchorois ne déplacera pas de supporters si le prix des billets n’est pas revu à la baisse

Le match phare de la deuxième journée du championnat sénégalais entre le Guédiawaye Football Club et le Casa Sports qui doit avoir lieu ce samedi risque de se jouer sans le très dynamique groupe de supporters « Allez Casa ». Pour cause, le prix du billet qui est fixé à ces derniers est de 3000 frs. Ce que le club Ziguinchorois trouve excessif.



« Le Comité des Supporters du Casa Sports, Allez casa, trouve exagéré et antisportif, le tarif de trois mille francs (3.000 frs) que le Guédiawaye Football Club (GFC) voudrait faire appliquer aux supporters du Casa qu’il reçoit le 4 novembre 23, un match comptant pour la 2e journée du championnat de Ligue 1 », peut-on lire dans le communiqué du Casa Sports.



Dans le document parvenu à PressAfrik, le Casa Sports rappelle: « Champion africain du fair-play, reconnu au Sénégal pour son sens des responsabilités, son sens citoyen et civique et plus-value du football local, le Comité Allez Casa voudrait inviter la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel à dissuader la surenchère susceptible de tenter des équipes dans la détermination des prix d’entrée dans les stades ».



Et poursuit: « La même invite est lancée aux dirigeants du GFC de bien vouloir revoir à la baisse le prix des tickets afin de préserver le cachet populaire de ce match phare de la 2e journée de notre championnat et faire de ce match une fête exceptionnelle de la sportivité, au profit exclusif de l’image du football de notre pays. A défaut d'une révision des prix, nos membres se verront dans l'obligation de suivre le match à la maison ».