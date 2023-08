Gabon: « Je ne m’annonce pas encore », déclare le général Brice Oligui Nguema après le coup d’Etat

Alors qu’il est annoncé comme le nouvel homme fort du Gabon à la suite du coup d’Etat qui a déposé le président Ali Bongo, le chef de la Garde républicaine du pays, le général Brice Oligui Nguema, a déclaré qu’il n’y a encore rien de décidé et qu’un Conseil de généraux allait se réunir et décider de qui allait diriger la transition.



« Je ne m’annonce pas encore, je n’envisage rien pour l’instant. Il y aura un débat que nous tiendrons avec tous les généraux. Nous nous retrouverons à 14 heures. L’objectif sera de parvenir à un consensus. Chacun exprimera ses idées, nous choisirons les meilleures, ainsi que le nom de la personne qui dirigera la période de transition », a déclaré le général cité par le journal Le Monde.



Des officiers militaires gabonais ont annulé les résultats des élections et dissous les institutions de l’État, affirmant qu’ils avaient pris le pouvoir, ont rapporté mercredi les médias locaux. Les frontières de ce pays africain sont fermées jusqu’à nouvel ordre, indiquent les médias, ajoutant que des coups de feu ont été entendus dans la capitale Libreville.



Avec Actu Cameroun