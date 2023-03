Gabon : au moins 2 morts et 28 portés disparus dans le naufrage d'un ferry

Le naufrage d'un mini ferry au Gabon, en partance de Libreville pour rejoindre Port-Gentil, a fait "au moins deux morts et 28 personnes sont portées disparues", a déclaré jeudi à l'AFP un responsable des autorités portuaires qui a souhaité garder l'anonymat.



Après l'appareillage du navire passagers, "l'équipage a signalé une voie d'eau entre 3h et 4h du matin", a indiqué la compagnie Royal Cost Marine jeudi matin sur sa page Facebook.



"Cette intrusion a entraîné une perte de contrôle du bateau. Les autorités ont été alertées et les secours sont sur les lieux, les passagers sont en train d'être secourus", selon la compagnie.



À l’embarcadère de Port Mole d'où est parti le bateau avec 151 passagers à son bord, six ambulances ont été alignées sur le quai aux côtés d'un camion de pompiers. A la mi-journée, de premières pirogues à moteur commençaient à ramener les rescapés, a constaté un journaliste de l'AFP.



Le Premier ministre, Alain-Claude Bilie-By-Nze, et le ministre de l'Intérieur, Lambert Noel-Matha sont actuellement sur place.



Une jeune femme a été portée sur un brancard sous une couverture de survie jusqu'à une ambulance, a constaté un journaliste de l'AFP. D'autres rescapés ont également débarqués d'une barge de l'entreprise de logistique pétrolière Peschaud, qui a participé aux secours, sous les applaudissements et cris de joie.



Les rescapés sont directement conduits vers les ambulances pour recevoir les premiers soins et une tente est en train d'être installée pour les accueillir.



Face aux brancards alignés sur le quai, les familles, rongées par l'anxiété, sont tenues éloignées. Elles essaient de se hisser sur les barrières qui bloquent l'accès aux quais en espérant apercevoir un de leurs proches.



Selon les familles présentes, une cellule de crise a été mise en place jeudi matin.